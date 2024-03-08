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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كامل العدد.. مي فاروق تتألق بحفل الرياض بباقة من الطرب الأصيل.. صور

المطربة مي فاروق
المطربة مي فاروق

أحيت المطربة مي فاروق حفله الغنائي المقام بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مجموعة من أغاني الطرب الأصيل بتوزيع حديث بمشاركة DJs 4 و 6 موزعين موسيقيين بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات.

حفل مي فاروق وهاني فرحات 

ورفع حفل المطربة مي فاروق والمايسترو هاني فرحات شعار كامل العدد، حيث أستوعب مسرح أبو بكر سالم السعة الكاملة للجمهور.
 

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وقدمت مي فاروق خلال الحفل مختارات مميزة من أبرز أعمال الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

ويذكر أن الحفل شارك به عدد من الموزعين الموسيقين وهم علي فتح الله، وتميم، ومحمد العشي، وفهد، والنابلسي، وخضعت المطربة مي فاروق إلى 6 بروفات أثناء التحضير للحفل.

حفل مي فاروق 
حفل مي فاروق 
حفل مي فاروق 
حفل مي فاروق 
حفل مي فاروق 
حفل مي فاروق وهاني فرحات مي فاروق هاني فرحات المطربة مى فاروق حفل المطربة مي فاروق

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