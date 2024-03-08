أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

اتجه الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، بعد تعبير رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وارتفع اليورو مسجلاً أعلى مستوى في شهرين تقريباً عند 1.0956 دولار خلال التعاملات الآسيوية، وارتفع بنحو 1% مقابل الدولار خلال الأسبوع.

وصعد الين 1.5 % منذ مطلع الأسبوع في أفضل أداء بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول، حيث تجاوز الين المتوسط الذي تحرك فيه على مدار 50 يوماً، وبلغ أعلى مستوياته في شهر عند 147.54 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وارتفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 1.5 %، و1.1 % خلال الأسبوع على التوالي، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2 % هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في عام 2024 ليصل عند 1.2820 دولار.

ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يناير عند 0.6631 دولار أمريكي، والدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أسبوع عند 0.6183 دولار.