برلماني: قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خطوة جريئة تنهي السوق السوداء

اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق خطوة جريئة وإيجابية للقضاء السوق السوداء والمتاجرين فى الدولار وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.



وقال " المير " فى بيان أصدره اليوم : إن هذا القرار يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار وتحرير الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية موضحاً أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق خاصة أنها تأتي بالتزامن مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة للإفراج الفورى عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.









وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب