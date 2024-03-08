مستقبل وطن يكرم أمناء المحافظات على مستوى الجمهوريه

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بـحزب مستقبل وطن برئاسه المهندس أحمد صبري

اجتماعا تنظيميا لتكرين أمناء المحافظات على جهودهم المبذولة و مناقشة خطة عملها المستقبلية خلال الفترة المقبله.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المجالس المحلية في المحافظات كافة.

ومن قال محمد أنور العرابي، الأمين المساعد لشئون المجالس المحلية المركزية، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة بعد شهر رمضان، وزيارات للمحافظات، بهدف لقاء أعضاء أمانات المجالس المحلية بالمحافظات والتشاور بين شباب الأمانة والتعرف على خطة العمل المطروحة بكل محافظة.

وأوضح العرابي، أنه تم تكريم أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية و تقديم الدروع إلى أمناء المجالس المحلية في المحافظات تقديرا لجهودهم المشرفة والمتميزة خلال الفترة الماضية.