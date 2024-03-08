بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي على زراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز ملوي ملوي.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين انقلاب سيارة رقم 891 ملاكي بالطري الزراعي نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص هم حسين. ب. ص 30 سنة وبسام. ن. م 23 سنة وأسامة. ا. ص 29 سنة وحنفي. م. ع 47 سنة مقيمين جميعا بإحدى قرى مركز ملوي .

تم نقل المصابون إلى المستشفي العام لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة، تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

