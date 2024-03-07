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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة «خفض الأسعار».. الدفع بكميات من السلع الإستراتيجية المدعمة بمراكز المنيا

طرح سلع غذائية مدعمة
طرح سلع غذائية مدعمة

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والتوسع فى منافذ عرض وبيع السلع الغذائية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار"، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

 

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، وزعت الوحدات المحلية شنط سلع غذائية مدعمة على قرى المراكز من خلال سيارات متنقلة ،حيث تتم أعمال التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية ومكاتب التموين لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.

كما تواصل الوحدات المحلية ضخ السلع الإستراتيجية الأساسية بمنافذ بيع السلع الغذائية إلى جانب إقامة معرض اهلا رمضان المنتشرة على مستوى المراكز، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30%.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تخفيف الأعباء المعيشية حلول شهر رمضان المعظم خفض الأسعار المجمعات الإستهلاكية

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