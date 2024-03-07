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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تعلن عن تعديل مواعيد العمل للموظفين خلال رمضان

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا قراراً بمواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المُبارك، والذي يأتي تماشياً مع الضوابط والاعتبارات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء،  بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم.

 وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجامعة، ستكون من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة الثانية ظهراً، وبالنسبة للعمال يكون الحضور من  الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفيما يخص المستشفيات الجامعية، ومواقع الجامعة المختلفة، التي تعمل بنظام الورديات، والنوبتجيات، يتم تحديد مواقيت الحضور والإنصراف؛ بما يتفق مع مقتضيات العمل بها، وبما يغطي ساعات العمل المُقررة.

 

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وأضاف أن الدراسة ستسير وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة انتهاء كافة المحاضرات والسكاشن التعليمية وذلك قبل موعد الإفطار بوقت كاف وسيتم إعلان الجداول المُعدلة للطلاب، حرصاً على انتظامهم بمواعيد محاضراتهم، ومراعاة لظروف تنقلهم  وعودتهم إلى منازلهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم توفير وسائل انتقال العاملين من أماكن تجمعهم، إلى مقر أعمالهم وبالعكس، قبل وبعد مواعيد العمل بوقت كاف، بحيث لا يستقطع أي جزء من وقت العمل الرسمي.

 كما تقدم الدكتور عصام فرحات، بأصدق التهاني لمنتسبي الجامعة من الأساتذة والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا، وعلى مصرنا الغالية بالخير، واليمن والبركات.
 

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