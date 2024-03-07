صحة المنيا: إجراء 70 ألف عملية جراحية مجانية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إجراء ٧٠ ألفا و ٨٩٧ عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حيث تم إجراء ٣٣٩٦ عملية جراحية مجانية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٤ بمختلف التخصصات منها ٢١٩٣ جراحة عيون و٢٠٧ مخ وأعصاب و١٨٩ عملية جراحة أورام ٦٣٥ قسطرة قلبية و٣٢ أوعية دموية وقسطرة طرفية و٤٦ قلب مفتوح و٨٩ عظام و٥ قسطرة بالمخ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة ٧٠ ألف و٨٩٧ عملية جراحية.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون؛ مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوه ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى ديرمواس التخصصي.