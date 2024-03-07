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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1588 حالة خلال قافلة طبية بقرية سرير مفتاح بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1588 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا على مدار يومي 4 و5 مارس الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 305 حالات جراحة، 352 حالة باطنه، 396 حالة أطفال ، 68 حالة أسنان، 108 حالات نساء، 65 حالة تنظيم الأسرة، 172 حالة جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 205 تحاليل متنوعة و 9 حالات موجات صوتية و 6 حالات أشعة سينية و 125 كشف مبكر للضغط والسكر و17 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 متردداً.

الخدمات العلاجية القوافل الطبية القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبى مبادرة حياة كريمة وكيل وزارة الصحة

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