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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تفوز بالمراكز الأولى في مهرجان ألعاب الجنوب في نسخته الخامسة

طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا بمهرجان ألعاب جامعات الجنوب

حققت منتخبات جامعة المنيا الفوز بالمراكز الأولى خلال مُشاركتهم بمنافسات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الخامسة، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، بمشاركة جامعات  بني سويف، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان، وكذا المعاهد العليا.

 

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صرح بذلك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مُشيدًا بما حققه طلاب الجامعة، وحصدهم للمراكز والميداليات، مُهنئهم  بتميزهم في مختلف المسابقات الرياضية بالمهرجان، ومنوهًا إلى حرص الجامعة بهذا الجانب الهام  الذي يستثمر طاقات الطلاب، ويُسهم في صقل مهاراتهم  البدنية والنفسية، وتكوين شخصيتهم المُتكاملة.

وقد حصد طلاب الجامعة، المركز الأول في مسابقة كرة السلة ، والمركز الثاني في كرة الطائرة، والثالث في خماسي قدم، وحصلت طالبات الجامعة المُشاركات على المركز الثالث في الكرة الطائرة، هذا بالإضافة إلى حصول الجامعة على ترتيب عام أول على مستوى الجامعات المشاركة.

وجدير بالإشارة، أنه أشرف على الطلاب، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورأحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة سهام سيد، والدكتور مصطفى شادي.

جامعة المنيا جامعات الجنوب المراكز الاولى الشباب والرياضة التعليم العالي و ألعاب الجنوب المدينة الشبابية المسابقات الرياضية

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