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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية ويناقش عددا من الملفات

محافظ المنيا يترأس
محافظ المنيا يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدداً من الملفات والموضوعات الخاصة لدفع عجلة الاستثمار على أرض محافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

 

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وبحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة و المهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار، والمهندس عزت سطوحى رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية .

وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، و توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية، مؤكداً حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم مع التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لتلبية احتياجات المستثمرين وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج وتسهيل عمليات ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى تساهم في خلق فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مقترحات وطلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشدداً على ضرورة تحفيز المستثمرين وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وتًحدث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

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