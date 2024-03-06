فتح 60 فصلا لمحو الأمية بمركزي مطاي وديرمواس بالمنيا

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عن فتح 60 فصلاً لمحو الأمية بمركزي مطاي وديرمواس، خلال شهر فبراير الماضي تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 60 فصلا ًمنها 30 فصلا بإدارة شباب مطاى ،30 فصلا بإدارة شباب ديرمواس بما يتيح استقبال 3000 دارس ودارسة ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.