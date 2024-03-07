خماسي قدم جامعة المنيا يحصد المركز الثالث بالبطولة العربية الـ18 بـ«جنوب الوادي»

حصل فريق الكرة الخماسية بجامعة المنيا الذي شارك برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بفعاليات البطولة العربية الثامنة عشر، و التي أقيمت بجامعة الوادي الجديد على المركز الثالث، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق جنوب الوادي، وبمشاركة 15 فريقا من الجامعات مصرية.



وأكد “فرحات”، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية باعتبارها أداة تدفع الشباب الجامعي لإخراج مواهبهم وإشباع ميولهم ورغباتهم التي قد لا تصادف مجالاتهم العلمية، منوها بحرص الجامعة على إشراك أبنائها المميزين في الأنشطة المختلفة، وتأهيلهم للمنافسات المحلية والقمية وتحقيق التمثيل المُشرف لهم ولجامعتهم.

أشرف على الوفد الذي ضم طلاب الجامعة الحكومية، وكذا طلاب الجامعةالأهلية خلال فعاليات البطولة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد بسيوني رئيس الوفد ومدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ود. مصطفى شادي، والمدرب محمد صلاح.