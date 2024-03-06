محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم للمستثمرين الجادين

وجه محافظ المنيا، أسامة القاضي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، وتوفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية، مؤكدًا حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم مع التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لتلبية احتياجات المستثمرين وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، اليوم /الأربعاء/، حيث استمع إلى مقترحات وطلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشددًا على ضرورة تحفيز المستثمرين وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وتحدث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار.



واستعرض المحافظ عددًا من الملفات والموضوعات الخاصة لدفع عجلة الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030.



من ناحية أخرى، أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، مندي عكاشة، عن فتح 60 فصلاً لمحو الأمية بمركزي مطاي وديرمواس، خلال شهر فبراير الماضي تمهيدًا لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



وأضاف عكاشة، أن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتًا إلى أنه تم فتح 60 فصلًا منها 30 فصلا بإدارة شباب مطاى، و30 فصلًا بإدارة شباب ديرمواس بما يتيح استقبال 3 آلاف دارس ودارسة ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.

