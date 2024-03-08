ذكرى يوم الشهيد.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ،والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول محمد ذكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددٍ من كبار رجال الدولة، وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة، وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعددٍ من الضباط وضباط الصف والجنود

بدأت شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ حجاج الهنداوي وألقى خطبة الجمعة الدكتور السيد عبد الباري وكانت عن مسيرة الشهداء ومنزلتهم عند الله.

وتحدث عن ذكري يوم الشهيد حيث وصفه بأنه يوم مجيد للوطن و ذكرى وطنية للقيام بالأعمال المرضية داخليا وخارجيا مدنية وعسكرية.

واستعرض منزلة الشهداء عند الله ومنزلتهم بعد الأنبياء والرسل وكرمهم الله بوضعهم في أعلى المراتب.

وتحدث عن فضيلة الصبر والرفعة في الدنيا والصبر في الأخرة والوفاء لدماء الشهداء.

وتحدث خطيب الجمعة عن أن دماء الشهداء هى التى وفرت للبلد الأمن والأمان.

وتحي الدولة المصرية والشعب المصرى ذكرى يوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في 9 مارس.

ونشرت وزارة الدفاع عدة فيديوهات بعنوان ويبقى الأثر وذلك للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم .

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد لنتذكر رجالا ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن بعزة وكرامة.

يوم الشهيد

وتحل غدا السبت ذكري استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق خلال زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال في مارس عام 1969.

وأصبح التاسع من مارس تاريخا محفورا في الوجدان الوطني حيث تحيى مصر والقوات المسلحة يوم الشهيد تخليدا لاستشهاد الجنرال عبد المنعم رياض الذي ظل حتى رحيله نموذجا لنمط القيادة داخل القوات المسلحة المصرية.