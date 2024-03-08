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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم مسيرة للمشي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ببني سويف

صدى البلد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون  والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ، مسيرة للمشي ، في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة ، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.


حيث تم انطلاق المسيرة ببني سويف والتي تنفذها الإدارة المركزية  لبرامج للتنمية الرياضية" بالتعاون مع المديرية " إدارة الرياضة" والتي تضمنت مسيرة مشي ومهرجان رياضى ترويحي للفتيات والسيدات ،والذي بدأ من :حي الزهور حتى مركز شباب العبور سيرا على الأقدام ، فضلاً عن تنفيذ مسابقات رياضية ترويحية للفتيات والسيدات المشاركات في الاحتفال وتوزيع جوائز عينية على الفائزين في المسابقات

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وذلك في حضور: الأستاذ هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، الأستاذة نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف ، الأستاذة  عبير علي أخصائى رياضي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ،الدكتورة دعاء رمضان معاون المدير للشباب، الأستاذ عبد الله سيف مدير إدارة الرياضة والاخصائيين القائمين على التنفيذ من الإدارة

حيث أشار " الجيالي " إلى أن المسيرة والتي تقام ضمن فعاليات احتفالات الوزارة باليوم العالمي للمرأة 8 مارس ، تأتي في إطار قناعة وإيمان بالوزارة  بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصها على مشاركتها في مختلف الفعاليات والأنشطة، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للمرأة ودعمها جسدياً ونفسياً ، مشيرا إلى أن المسيرة قد أطلقها  الوزير  الدكتور  الدكتور أشرف صبحي ، على مستوى الجمهورية عبر "تقنية الفيديو كونفرانس" بحضور قيادات الوزارة

 

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