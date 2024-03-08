طعمه جنان.. طريقة عمل كباب الدجاج المشوي

يعد كباب الدجاج المشوي من أشهى الأكلات التي يمكن تقديمها على السفرة المصرية في رمضان، كما انه يناسب ما يعانون من السمنة والسكري.

نعرض لكم طريقة عمل كباب الدجاج المشوي للشيف بسمة السباعي.

المقادير

½ كيلو دجاج مفروم

1 عدد بصل مفروم ناعم

1 عدد فلفل الوان مفروم احمر

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 باكت بيكنج بودر

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة كارى

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهار دجاج

رشة زعتر



طريقة عمل كباب الدجاج المشوي

يخلط الدجاج والبصل والثوم والبهارات والبقدونس وباقي المقادير مع بعض جيداً لنحصل على خليط كباب الدجاج.



يشكل الكباب في أسياخ خشبية علي جريل تدهن بالزيت.



توضع في داخلها أسياخ الكباب علي نار وسط وتقلب على الجانبين حتى

تنضج واخيرا توضع فحم حتى تاخد طعم الشواء.



تقدم مع بطاطس بيوريه وفلفل ألوان مشوى وشرائح بصل بالسماق يزين كباب الدجاج المشوي بالبقدونس المفروم وبألف هنا.