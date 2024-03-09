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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 445 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات المخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط   445 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 59 ألفا و190 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

المحافظة الشوارع الرئيسية السير عكس الاتجاه السير بدون لوحات معدنية دراجات نارية ضبطت عميد في حملة على مدار 24 ساعة سيارات رخصة في حمله قائدي السيارات قيم مركبات توك توك مدير امن الغربية مدن المحافظة مخالفة مرورية مخالفات متنوعة لوحات معدنية

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