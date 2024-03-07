تدشين ندوة بإعلام المحلة بعنوان "التغيرات المناخية..تحديات وحلول"

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى اليوم الخميس بالتعاون مع الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى ندوة تثقيفية بمقر الكلية بعنوان " التغيرات المناخية ...تحديات وحلول " للتوعية المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حملة " معا لمواجهة تغير المناخ " التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبتوجيهات دكتور أحمد يحيي – رئيس القطاع .

حاضر فيها المهندس محمد عبد الله قطب – وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة فرع وسط الدلتا.

أدارت اللقاء نهى العشماوى الإعلامية بالمركز وبحضور محمود السمرى مدير المركز.

وبدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بالهيئة العامة لللإستعلامات ودور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية والتثقيف بالمشكلات الإجتماعية المختلفة وضرورة التواصل مع أفراد المجتمع لبيان أهمية دورهم فى مواجهة القضايا المختلفة .

وأوضح "قطب" أن المناخ يشمل أنماط درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار والرياح والتغيرات المناخية تعنى التحولات السيئة والمضطربة فى المناخ مما يؤثر على كافة أشكال الحياة على الكوكب بصفة عامة ، وظهرت التغيرات المناخية نتيجة الثورة الصناعية بكل أشكالها وعوادم السيارات ونواتج الأنشطة الزراعية ومياه الصرف الصحى وغيرها .

وأشار إلى أنه من تأثيرات التغير المناخى إرتفاع منسوب البحر وتأكل السواحل فى بعض المناطق نتيجة ذوبان الثلوج فى القطب الشمالى والجنوبى ، وحدوث جفاف فى مناطق أخرى و إنتشار لبعض الأمراض التى لم تعتاد عليها الشعوب وتأثر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية .

وفى سياق متصل ذكر قطب أن الهدف من مؤتمرات المناخ التى يتم عقدها سنويا فى دول مختلفة هو تقليل الإنبعاثات قدر الإمكان للخروج من منطقة الخطر ويتم ذلك عن طريق فرض غرامات على الدول الصناعية الكبرى ودعم الدول النامية للتحول إلى الصناعات والمنتجات صديقة البيئة ، وعن دور المواطن فى مواجهة المشكلة أوضح قطب أن ذلك يكون بزيادة الوعى وتشجيع المشاركة الشعبية فى حماية البيئة من التلوثة ودعم شراء المنتجات صديقة البيئة .



وختم السمرى اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الشباب فى نقل المعرفة لمحيطهم الجامعى والإجتماعى حتى يساهموا فى نشر الوعى لدى المواطنين من خلال معلومات صحيحة بعيدة عن الشائعات وحث المواطنين على الحفاظ على البيئة .

حضر اللقاء دكتور على الأباصيرى –باحث بجهاز شئون البيئة ، مهندس سيد بيومى - وكيل المعهد الصناعى ولفيف من طلبة وطالبات المعهد الصناعى بالمحلة الكبرى .

وأشرف على اللقاء محمود السمرى مدير المركز .