لحظة بلحظة | مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر .. وهؤلاء المعلقون

ينتظر جمهور قطبي الكرة المصرية وهم الأهلي والزمالك انطلاق مباراة كأس مصروالتي تقام بالمملكة العربية السعودية، ونقدم لكم متابعة لمباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة.

الاهلي والزمالك

لحظلة بلحظة مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.



وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر في دولة أخرى، وهي تجربة جديدة بعد إقامة كأس السوبر المصري فى السنوات الأخيرة بالإمارات.

معلق مباراة الاهلي والزمالك

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، في قمة كأس مصر لكرة القدم والمقرر أن يحتضنها ملعب الأول بارك بمدينة الرياض العاصمة السعودية.



وتنقل قناة أون تايم سبورت وقناة MBC مصر، بث موحد لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس للموسم الرياضي 2023-2022، بتعليق كل من مدحت شلبي عبر شاشة قناة MBC مصر، أيمن الكاشف عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS 1 على القناة الصوتية الأولى، محمد الكواليني عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS 1 على القناة الصوتية الثانية.

الاهلي والزمالك .. أول وآخر كلاسيكو فى نهائي كأس مصر

أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك كان في موسم 1927-28، حينها فاز الأهلي بهدف دون رد، وآخر لقاء جمع بين الفريقين، في نهائي الكأس كان فى موسم 2020-21، وحينها فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

الاهلي والزمالك



تشكيل الأهلي أمام الزمالك بمباراة كأس مصر



حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بمباراة كأس مصر



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبى.

خط الهجوم: يوسف أوباما – ناصر منسى.