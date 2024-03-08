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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر أممي: وفيات عديدة في غزة بسبب الأوبئة والأمراض المعوية

غزة
غزة

قال المقرر الأممي الخاص للحق في المياه بيدرو أروجو، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، مضيفا "حذرنا كثيرا من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

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وأضاف المقرر الأممي الخاص للحق في المياه بيدرو أروجو، خلال مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية": "نواجه مشكلة كبيرة في تلوث المياه بقطاع غزة تؤدي إلى انتشار الأوبئة وارتفاع أعداد الوفيات".

 

وأردف: "انقطاع كبير لإمدادات الغذاء والوقود والمياه بقطاع غزة جريمة ضد البشرية"، متابعا: "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش على كيمات قليلة من المياه لا تتخطى لترين لكل فرد".

 

وتابع: "150 ألف حالة إسهال وإصابة بالنزلات المعوية في رفح الفلسطينية"، مضيفا: "وفيات عديدة في قطاع غزة بسبب الأوبئة والأمراض المعوية".
 

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