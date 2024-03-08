استشهاد وإصابة 15 فلسطينيا خلال الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات على غزة

كشف مسعف في مجمع الشفاء أكبر مستشفى في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة 15 فلسطينيا في قطاع غزة، خلال عملية الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة.

وقال رئيس قسم التمريض في غرفة الطوارئ محمد الشيخ لوكالة فرانس برس إن الشهداء نُقلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد فشل فتح المظلات التي تحمل المساعدات بشكل صحيح، مما تسبب في سقوطها على المدنيين بسرعة عالية.

وبدأت مصر وعدد من الدول في البدء في عمليات الإنزال الجوي للمساعدت في شمال قطاع غزة، لإغاثة سكان القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ أكثر من 150 يوما.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني جراء القصف الجوي والبحري والتوغل البري على كل مناطق القطاع.