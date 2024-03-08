عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الصحفيين قبل رحيله: كنت وسيطا في مفاوضات السلام بين السادات وإسرائيل

محمد عبد الجواد شيخ
محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين

قال محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين، إنه سافر مع السادات للقدس، ودعته إسرائيل للسلام من خلاله عندما كان في مؤتمر مجمع صحافة الغرب في أوسلو والتقى هناك بأحد أكبر رؤساء تحرير الصحف في إسرائيل وطلب لقائه، وقابله بعدها بثلاثة أيام بالفعل وأرسل معه رسالة طلب منه أن يبلغها للسادات بأنهم يريدون السلام إذا كان السادات يريد، وكتبت محضرا كاملا بكل كلمة له وأرسلها للسادات.
[system- code: ad: autoads]
وأضاف عبد الجواد، قبل رحيله خلال حواره مع الإعلامية“ إيمان أبو طالب ”في برنامجها“ بالخط العريض ”على شاشة“ الحياة”:“ بعدها بأيام قابلت السادات قي مؤتمر بالرياض وشكرني وقال لي ما فعلته كان مهما للغاية وبعدها يشهر ذهبت معه ثم إلى شاه إيران لمناقشته في فكرة السلام ثم توجهنا للسعودية وبعدها اعلن السادات ذهابه لاسرائيل، وكان حزب البعث الفلسطيني ضد فكرة السلام وكان يريد حبس السادات وفريقه في القدس ولكن غيرو فكرة الحبس وارادو اغتياله بصاروخ في قبرص، وعلم الامريكان بهذة المعلومة وامنوا رحلة السادات للقدس وتمت الرحلة بسلام...

محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين السادات إسرائيل حزب البعث الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

بعد رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد.. بشرى سارة من "ستاندرد أند بورز" بشأن تصنيف مصر الائتماني

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

هدف أبيض للأحمر| 60 دقيقة من قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

ترشيحاتنا

نهائي كأس مصر| إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

رفح ووقف إطلاق النار والمساعدات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

المباحث الجنائية | 5 قرارات من النيابة في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ حزب الله في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

فيديو

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ