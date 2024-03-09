بدأت منصة X "تويتر سابقاً" العمل على المنشورات الطويلة وذلك قبل مدة طويلة من قيام إيلون ماسك بالأستحواذ على الشركة.

وفي السياق نفسه قد أعلنت شركة "إكس" عن تبنيها لتنسيقا جديد للنشر يسمى "المقالات".. وأكدت أن تلك الميزة تتيح والتي تعد متوفرة لمشتركي كلا من "+Premium" وبعض المؤسسات التي تعد معتمدة فقط القيام بنشر منشورات بتنسيق نصي وذلك مع بعض مقاطع الفيديو بجانب بعض تضمين بعض الصور، ويعد ذلك على غرار بعض المواضيع المنشورة وذلك عبر نظام لإدارة محتوى يشبه تلك النظام المستخدم في نظام "ووردبريس".

جذب الكتاب ..X تعلن ميزة جديدة لنشر المحتوى الطويل

منصة التواصل الاجتماعي

على الجانب الاخر وفقا لموقع “digitaltrends" التقني، زادت منصة التواصل الاجتماعي والتي تعد مملوكة للملياردير "إيلون ماسك" وذلك في العام الماضي من الحد الأقصى لبعض المشاركات الطويلة إلى حوالي 25000 حرف وذلك للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا وذلك ليصبح الحد الأقصى للمقالة أعلى من 100000 حرف، أو حوالي 15000 كلمة وذلك بالإضافة إلى أنه يمكن للمستخدمين القيام بإضافة عدة قوائم ذات تعداد نقطي ونص مرتبط إلى المنشور.

جذب الكتاب

وتأتي ميزة تلك التنسيق الجديد إلى جذب الكتاب الذين يرغبون في النشر وذلك عبر المنصة مباشرة وذلك على الرغم أن ماسك قد كان في كثير من الأحيان معاديًا للصحفيين وذلك عبر منصته.