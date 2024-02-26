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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

10 آلاف دولار هدية من إيلون ماسك للمستخدمين.. ما القصة؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

انتشر مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه من برنامج "لاست ويك تونايت" لعرض مغر من الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، زعموا أنه يتعهد فيه بتقديم 10 آلاف دولار لكل من يفتح حسابا على موقع للعملات الرقمية.. فما القصة؟

وانتشر هذا المقطع بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق تيك توك خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل.

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أيلون ماسك والعملات الرقمية

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشهور بدعمه المستمر للعملات الرقمية، حيث سبق وأعلن استبدال شعار منصة تويتر بشعار العملة المشفرة "دوج كوين"، مما أدى إلى ارتفاع قيمت العملة إلى 30%، بحسب وكالة بلومبيرج.

وتعد عملة الدوج كوين الرقمية Doge من العملات الرقمية التي ظهرت على الساحة مؤخراً، وعلى الرغم من قيمتها المالية المنخفضة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، فإنها حققت العديد من الأرباح الكبيرة في وقت قصير للغاية بسبب إيلون ماسك.

ويرجع تاريخ العملة الرقمية الدوج كوين Dogecoin (XDG) إلى نهاية عام 2013، وجاء شعارها على هيئة أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة الكلب الإلكترونية.

10 آلاف دولار هدية إيلون ماسك 

وفي لقطات مجمّعة من برنامج "لاست ويك تونايت" للكوميدي الإنجليزي، جون أولفير، يظهر صوت  يشبه صوت إيلون ماسك وهو يعرض المبلغ لتشجيع الناس على تداول عملته الرقمية، ويعد كل من يفتح حسابا على موقع متخصص واستعمال رمز معين بالحصول مباشرة على 10 آلاف دولار.

وانتشر المقطع على "تيك توك" قبل أن ينتبه البعض إلى أن الفيديو غير حقيقي وركب بطريقة "التزييف العميق" لإنتاج صوت إيلون ماسك.

وكتب أحد المعلقين أنه شاهد المقطع على "تيك توك" وولج الموقع ليسجل وقدم معلوماته البنكية قبل أن ينتبه إلى أنها عملية احتيال.

وعمد بعض ناشرو الفيديو المزيف إلى تعطيل خاصية التعليقات، لمنع المستخدمين من كشف الحيلة التي دفعت بعض من صدقها إلى إدخال معلوماته المصرفية لاستلام المبلغ الوهمي.

وحذف تيك توك نسخا عديدة من الفيديو بعد تبليغ مستخدمين آخرين عنه والتحذيرات المتكررة من عمليات النصب التي تعرضوا لها.

إيلون ماسك فيديو إيلون ماسك العملات الرقمية السوشيال ميديا تيك توك

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