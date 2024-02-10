إيلون ماسك: سأتخلص من رقم هاتفي وX البديل

"في غضون بضعة أشهر، سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي وسأستخدم X فقط للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو،" هكذا كتب الملياردير إيلون ماسك على منصته X معلنًا بذلك تحديثًا هو الأكبر من نوعه.

ويبدو أن إيلون ماسك يسعى لتطبيق خطته التي أعلن عنها منذ فترة بتحويل تطبيق X إلى "تطبيق كل شيء"، حيث من المقرر أيضًا أن يشهد التطبيق مجموعة من الميزات الأخرى والتي يشاع أنها تشمل أيضًا الخدمات المالية.

وبحسب صحيفة “ذي إندبندنت” فإن توفير مكالمات الصوت و الفيديو المشفرة والبديلة عن استخدام الهاتف هي محاولة للترويج لميزات جديدة على X، ولكن هذا يعني أيضًا أن الميزات ستتوفر لمستخدمي الإصدار المميز من X .

وبدأ X في طرح مكالمات الصوت والفيديو رسميًا العام الماضي. في حين أن جميع الحسابات قادرة على استقبال المكالمات، إلا أن المشتركين في خطة الاشتراك المدفوعة هم فقط من يمكنهم إجراءها، وفقًا لمنصة X .

وتقدم منصة X إعدادًا يسمى "خصوصية المكالمات المحسنة"، والذي تقول إنه "يساعد في حماية خصوصية المستخدمين". ولكن هذا يعني فقط أن عنوان IP الخاص بالمتصلين مخفي عن بعضهم البعض، ويجب تمكينه بشكل نشط من إعدادات التطبيق.