عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك: سأتخلص من رقم هاتفي وX البديل

إيلون ماسك: سأتخلص
إيلون ماسك: سأتخلص من رقم هاتفي وX سيكون البديل

"في غضون بضعة أشهر، سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي وسأستخدم X فقط للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو،" هكذا كتب الملياردير إيلون ماسك على منصته X  معلنًا بذلك تحديثًا هو الأكبر من نوعه. 

ويبدو أن إيلون ماسك يسعى لتطبيق خطته التي أعلن عنها منذ فترة بتحويل تطبيق X إلى "تطبيق كل شيء"، حيث من المقرر أيضًا أن يشهد التطبيق مجموعة من الميزات الأخرى والتي يشاع أنها تشمل أيضًا الخدمات المالية. 

وبحسب صحيفة “ذي إندبندنت” فإن توفير مكالمات الصوت و الفيديو المشفرة والبديلة عن استخدام الهاتف هي محاولة للترويج لميزات جديدة على X، ولكن هذا يعني أيضًا أن الميزات ستتوفر لمستخدمي الإصدار المميز من X . 

وبدأ X في طرح مكالمات الصوت والفيديو رسميًا العام الماضي. في حين أن جميع الحسابات قادرة على استقبال المكالمات، إلا أن المشتركين في خطة الاشتراك المدفوعة هم فقط من يمكنهم إجراءها، وفقًا لمنصة X .

وتقدم منصة X إعدادًا يسمى "خصوصية المكالمات المحسنة"، والذي تقول إنه "يساعد في حماية خصوصية المستخدمين". ولكن هذا يعني فقط أن عنوان IP الخاص بالمتصلين مخفي عن بعضهم البعض، ويجب تمكينه بشكل نشط من إعدادات التطبيق.

إيلون ماسك منصة X تطبيق X مكالمات الصوت والفيديو X بديل رقم الهاتف ميزات X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إيهاب الطماوي: اجتماع أمناء الحوار الوطني جاء استجابة لدعوة الرئيس.. والجميع سيشارك

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

فضل ليلة النصف من شعبان والأدلة الشرعية عليها

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفا قويا في منع احتلال محور فيلادلفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ