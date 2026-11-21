تتجه الأنظار إلى عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال مواجهة فريقه أمام إيبسويتش تاون، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، في لقاء يمثل فرصة جديدة أمام النجم المصري لتقديم أوراق اعتماده واستعادة بريقه التهديفي.

ويواجه مرموش تحديًا لإثبات أحقيته بالحصول على دور أكبر داخل صفوف توتنهام، بعدما وضعته شبكة "The Spurs Web" ضمن قائمة من خمسة لاعبين ينتظر منهم تحسين مستوياتهم خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن رصيده التهديفي مع الفريق لا يتجاوز هدفًا واحدًا منذ انتقاله من مانشستر سيتي.

ورغم امتلاك اللاعب المصري قدرات هجومية متنوعة، فإن المنافسة على المراكز الأساسية لا تزال قوية، خاصة في مركز الجناح الأيسر الذي يرى التقرير أنه قد يكون الأنسب لإبراز إمكانياته، ما يضعه أمام ضرورة استغلال الفرص المتاحة لإقناع المدير الفني روبرتو دي زيربي.

وتمنح مواجهة إيبسويتش مرموش فرصة مهمة للعودة إلى التسجيل، في ظل معاناة المنافس دفاعيًا واستقباله 20 هدفًا خلال الموسم الحالي، وهو ما قد يساعد اللاعب على استعادة ثقته وتعزيز فرصه في المشاركة بصورة منتظمة.

وعلى مستوى جدول الترتيب، يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا، ويطمح الفريق إلى استغلال اللقاء لتحسين موقعه في المسابقة.

ويعول مرموش على الدفعة المعنوية التي حصل عليها مع منتخب مصر، بعدما هز الشباك خلال الفوز على مالاوي بخماسية نظيفة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، من أجل مواصلة التألق على مستوى الأندية وترك بصمة مؤثرة بقميص توتنهام.