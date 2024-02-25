يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نشر رجل الأعمال الكندي الأمريكي الشهير أيلون ماسك على منصة إكس التي يمتلكها أول فيديو للروبوت "أوبتيموس" وهو يتجول داخل المختبر بدون مساعدة من البشر مُعلنا بذلك نجاح تجربته الفريدة من نوعها.

شبيه بالإنسان

أظهر الفيديو الذي نشره مؤسس شركة سبيس إكس لاستكشاف الفضاء والرئيس التنفيذي لشركة تسلا موتورز لصناعة السيارات الكهربائية الروبوت "أوبتيموس" بمظهر شبيه بالإنسان ويتجول مثل الإنسان مع رأس سوداء وجسم أبيض مُرصع بأجزاء سوداء.

تفاعل آلاف المتابعين مع مقطع الفيديو الذي حصل على قرابة 62 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة حيث قال أحدهم "رائع، نفس الكاميرا التي يستخدمونها لالتقاط لقطات الأجسام الطائرة المجهولة". بينما قال آخر " يبدو أسرع قليلاً وأكثر ديناميكية مقارنة بالشهر الماضي". بينما قال ثالث "لا أستطيع الانتظار لرؤية الروبوتات التي ستعمل شخصيًا في متاجر البقالة وتقوم بتخزين الرفوف وإدارة الصناديق."

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قد أعلن (ماسك) عن منافسته لـGmail من Google بخدمة تسمى Xmail. ولم يقدم الملياردير الأمريكي تفاصيل أكثر عن الخدمة لكنه من المتوقع أن يتم دمجها في تطبيق X.