من بينهم الرئيس.. مسئولون تنفيذيون سابقون في «إكس» يقاضون إيلون ماسك

رفع أربعة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين في شركة “تويتر” X حاليًا دعوى قضائية ضد الملياردير ومالك الشركة إيلون ماسك.

ويزعم خصوم إيلون ماسك والذين من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تويتر” باراج أجراوال، أن ماسك مدينًا لهم بأكثر من 128 مليون دولار كمدفوعات نهاية الخدمة.

ومن بين المُدعين أيضًا، نيد سيجال، المدير المالي السابق للشركة، وفيجايا جادي، كبيرة المسئولين القانونيين سابقًا، وكذلك شون إدجيت، المستشار العام السابق.

وتمثل الدعوى المرفوعة ضد إيلون ماسك، أحدث تحدي قانوني تواجهه شركة X تويتر سابقًا، وذلك منذ أن استحوذ عليها ماسك في أكتوبر 2022 مقابل صفقة تقدر بـ 44 مليار دولار.

وكشفت الدعوى أن المديرين التنفيذيين الأربعة السابقين لشركة X يزعمون أنهم طُردوا "بدون سبب" فورًا بعد سيطرة ماسك على تويتر في عام 2022. حسبما ذكرت بي بي سي البريطانية.

وتأتي الدعوى القضائية وسط محادثات تسوية فاشلة في دعوى قضائية أخرى تتعلق بتعويضات غير مدفوعة بقيمة 500 مليون دولار لمديري ومهندسي تويتر السابقين.

وفي العام الماضي، كان المدعون قد رفعوا دعوة قضائية على X مما أدى إلى قيام X بدفع 1.1 مليون دولار كرسوم قانونية، لكنهم في الوقت الحالي يسعون للحصول على تعويضات نهاية الخدمة بقيمة 128.7 مليون دولار.