فوز تقوى جبر بعضوية مجلس الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان بجامعة كفر الشيخ

فازت الدكتورة تقوى عدلى جبر، أستاذ طب السمع والاتزان بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، بعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان.



سيرة ذاتية

تخرجت الدكتورة تقوى جبر، في كلية الطب جامعة طنطا عام 1996م، وحصلت على درجة الماجستير في تخصص السمع والاتزان في ديسمبر 2001م، ونالت درجة الدكتوراه في مايو عام 2008م.

عُينت مدرسًا مساعدًا، بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة طنطا، عام 2002م، وجرى ترقيتها إلى درجة مدرس عام 2008م، ثم أستاذًا مساعدًا في أغسطس 2013م، ونالت درجة الأستاذية في طب السمع والاتزان بجامعة كفر الشيخ، في أغسطس 2018م.