دعاء السحور في رمضان .. هل ورد نصح صريح؟

دعاء السحور في رمضان لم يرد نص صريح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجود دعاء للسحور، لكن يستحب الإكثار من الاستغفار خاصة وقت السحر لأن الاستغفار مرتبط بوقت السحر، وقال تعالى في كتابه الكريم " وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، كما أن رب العزة يتنزل في الثلث الأخير من الليل وهو وقت السحور ولا أفضل من استغلال هذا الوقت في الدعاء كما ورد في الحديث الشريف حيث روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له.



وفي دعاء السحور يستحب أن نقول الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ.

وهناك حديث ورد عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

-اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

- كما يستحب أن نقول في دعاء السحور في رمضان اللهم لك سأصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

-يا مفرج كربتي وياغوثي عند شدتني إليك افزعت وإليك استغيث وبك لذت ولا الوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فغثني وفرج عني وتقبل صيامي وقيامي وأعني على طاعتك ما حييت.

- اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة إيمانا تباشر به قلبي ويقيناً حتى أعلم أنه لن يصيبنى الا ما كتبت لي وارضني من العيش بماقسمت لى يا ارحم الراحمين. اللهم لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

- ونقول أيضا في دعاء السحور في رمضان اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرياتنا واطل بعمرنا وأحسن عاقبتنا وارحمنا برحمتك الواسعة رحمه تغنينا بها عمن سواك.

-اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى أدعوك يارباه أن تكشف عني همي وتزيل غمي واحفظني واستر علي يارحمن يارحيم.

-اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا.



الدعاء الذي يقال عند السحور

الدعاء الذي يقال عند السحور، ثبت عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل تأخير السحور، حتى يكون في الثلث الأخير من الليل، خاصة وأن هذا الوقت وقت تجلى إلهي يسمع رب العزة دعاء عباده، ففي الثلث الأخير من الليل بركة والدعاء فيه مستجاب ويستحب للمسلم بعد تناول السحور .. الدعاء الذي يقال عند السحور.

-اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عنى الكثير إنك أنت الغفور الرحيم.

-يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام و بملكك الذي لا يضام و برحمتك التي و سعت كل شيء و بنور و وجهك الذي ملاء أركان عرشك و بقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

- اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد حق والساعة حق.

- اللهمّ لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت أنت الله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلا بك. اللهم لك سأصوم وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي بصري ومخي وعظمي وعصبي ربّنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلّنا لك عبد الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

-اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة إيمانا تباشر به قلبي ويقيناً حتى أعلم أنه لن يصيبنى الا ما كتبت لي وارضني من العيش بماقسمت لى يا ارحم الراحمين.

و الدعاء الذي يقال عند السحور اللهم أهل شهر رمضان علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والصحة والعافية ودفع الأسقام اللهم اعني عن الصلاة والزكاة والصيام وتلاوة القرأن وتدبره.



دعاء السحور في رمضان

اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً في سمعي ونوراً في بصري ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونوراً في دمي ونوراً في عظامي ونوراً في عصبي ونوراً من بين يديَّ ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونورا من فوقي ونوراً من تحتي.

-اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى اللهم أجعل لي من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسرا يسرا وإلى كل خير سبيلا.

- اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

-اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى اللهم أجعل لي من كل هم وغم وفرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسرا يسرا وإلى كل خير سبيلا.

- اللهم إني أحبك وأحب من يحبك، فحبب لي كل عمل يقربني إلى حبك، وأرشدني إليك كما تحب وترضى يا رحمن يا رحيم.

اللهم صلِّ وسلِّم على بهجة الجمال، وتاج الجلال، وبهاء الجمال ، وشمس الوصال، وعبَق الوجود، وحياة كل موجود ، عِزِّ جلال سلطنتك، وجلال عزِّ مملكتك، ومليك صنع قدرتك، وطراز صفوة الصفوة من أهل صفوتك، وخلاصة الخاصةِ من أهل قُربك، سِرِّ الله الأعظم، وحبيب الله الأكرم ، وخليل الله المكرّم سيِّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.