بعد تتويج الأهلي بكأس مصر .. شيكابالا يهاجم جماهير الأحمر بحركات مسيئة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لشيكابالا بعد مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر وهو أمام جماهير الاهلي ويقوم بحركات مسيئة.

وتعرض أحمد مصطفى «زيزو»، للإصابة في كاحل القدم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد كرة مشتركة مع كريم نيدفيد، وخرج لتلقي العلاج وتك استبداله ونزول شيكابالا بدلا منه.

وبدأت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.