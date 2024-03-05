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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن جلسة جمعت بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ للحديث فيما بينهم قبل مواجهة الأهلي، بمباراة نهائي كأس مصر.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا كان له الحديث خلال الجلسة، وطالب جميع اللاعبين بتجاهل إمام عاشور لاعب الأهلي خلال المباراة، وعدم التركيز عليه وحده وأن التركيز لا بد أن يكون على حصد الكأس".

وأضاف أمير هشام: "شيكابالا حدد بالذكر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، وطالبه بالتزام ضبط النفس داخل الملعب، حتى لا يتم استفزازه ويكلف فريقه أي خسائر".

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