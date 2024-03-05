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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: عواد الأنسب لخوض القمة.. ومصطفى شوبير حارس مبشر

صدى البلد

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن مقولة اللاعب الدولي والمحلي التي أطلقها الراحل محمود الجوهري كانت للتأكيد على "الثبات الانفعالي" للاعبين في المباريات الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين تقل القوة الذهنية لديهم في المباريات القوية والجماهيرية، ومن الأمور الهامة لأي لاعب أن يكون لديه تحضير ذهني جيد للمباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مشكلة أي لاعب أن يضع نفسه تحت ضغوط جماهيرية كبيرة، وكنت أعشق اللعب في المباريات الجماهيرية، ولم أستطع إكمال مسيرتي في نادي إنبي بسبب عدم وجود الجماهير لأنها المحرك الأساسي لأي لاعب، وكنا نعشق استاد القاهرة في وجود الجمهور والتي تزيد دوافع اللاعبين للظهور بأفضل مستوى".

وأضاف: "من الظلم الحكم على مصطفى شوبير سلبًا أو إيجابًا، من الصعب انتقاده أو الإشادة به، وعلينا ألا نضع عليه ضغوطا عالية، فهو مشروع حارس مرمى جيد، يمتلك قدرات بدنية وفنية وذهنية، وتربى في النادي الأهلي وفي منزل حارس دولي سابق، ويمتلك صفات شخصية جيدة، وتربى داخل الأهلي ومعتاد على مباريات القمة بالتأكيد لأنه خاضها وهو لاعب صغير السن، وهو خامة مبشرة".

وزاد: "من الأفضل بالنسبة لي أن يبدأ محمد عواد اساسيًا في تشكيل الزمالك أمام الأهلي، خصوصا أن محمد صبحي كان بعيدا عن المباريات ولم يصل للمستوى الجيد، والأجهز نفسيا وبدنيا هو عواد، أنا مؤيد لوجود التبادل بين الحراس لكن ضد سياسة الدور".

وأكمل: "مسألة التجانس بين اللاعبين تكون مؤثرة في فريق بلا خبرات، لكن كواليتي اللاعبين في الزمالك سيكون لها دور كبير في المباراة، لكن الأهلي يلعب بواقعية في الأداء ويغلق خطوطه بشكل جيد، وكولر يلعب بنفس طريقته الجماعية، وهو مدرب منظم جدا، وميزة الأهلي أنه يسعى أولًا لعدم الخسارة ومن ثم التفكير في المكسب، ولذلك يلعب بـ3 لاعبين في الوسط، ولو حدث اندفاع هجومي للزمالك سيحدث له مشكلة في المباراة".

وأكد: "مكسب الأهلي في المباريات الأخيرة كانت بسبب خط الوسط، ومن الوارد أن يلعب جوميز بـ دونجا وبجواره اوباما وعبدالله السعيد مع وجود أدوار دفاعية لـ أوباما".

وأتم: "أحمد نادر السيد يسير بشكل طيب مع باوك اليوناني، واتمنى ان يشارك بصفة اساسية خلال الفترة المقبلة، ولكن نصيحتي دائما له أنه مطالب بالصبر وبذل جهد كبير".

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