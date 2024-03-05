أكرم عبدالمجيد: هناك مبالغة من جانب حسام حسن بشأن صلاح

أكد أكرم عبدالمجيد نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك مبالغة واضحة من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح، خصوصًا أنه بعيد عن المباريات وغير جاهز بسبب الإصابة، كما أنه استبعد محمد النني بسبب عدم جاهزيته، مشيرًا إلى أن البعض اتهم صلاح بالتمارض والهروب من المنتخب، رغم أن هذا ليس حقيقة ولم يحدث مطلقا في تاريخ اللاعب أن ادعى الإصابة، وصلاح عقلية كبيرة وناضجة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك بعض الإصابات لا يمكن اللعب عليها خصوصًا الإصابة العضلية، وهناك في أوروبا عندما يشعر أي لاعب كرة قدم بشد يخرج من المباراة على الفور، وصلاح عندما كان مصابًا في كأس العالم في روسيا تحامل على نفسه وشارك مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "أشعر أن حسام حسن يريد أن يحكم الأمور بقبضة من حديد، ويريد فرض كلمته باستقدام صلاح من انجلترا، والكشف الطبي عليه في مصر، يريد إثبات أن منتخب مصر أكبر من أي لاعب، وصلاح دائمًا تحت أمر المنتخب والظروف حاليا لا تسمح لوجوده، الأمور بسيطة يجب في البداية انتظار عودة صلاح لمباريات ليفربول ومن ثم استقدامه لصفوف المنتخب".

وأكمل: "نعاني من تطبيق مسألة الاحتراف في مصر، مثلما يحدث في باقي دول العالم، الاحتراف لدينا أننا نقوم بإبرام عقود كبيرة فقط، بعيدًا عن السلوك المثالي لأي لاعب، نريد الأول جدول دوري منتظم وتقليل عدد فرق الدوري لـ16، ويكون هناك تباعد بين المباريات، ومراعاة الفرق التي لديها رحلات خارجية".

وأكمل: "فريق الأهلي لديه استقرار فني واضح منذ الموسم الماضي، بينما لازال الزمالك في مرحلة جديدة بعد التعاقد مع مدرب وصفقات جديدة، ولازال جوزيه جوميز يقوم بتجربة اللاعبين في بعض المراكز، وبالتأكيد ستكون المباراة صعبة عليه تمامًا".

وزاد: "مواجهة القمة ليس معايير، ومن الممكن أن يقدم الزمالك مباراة قوية أمام الأهلي، وكل الأمور واردة في كرة القدم، وعبدالله السعيد لاعب لديه عقلية احترافية كبيرة ولم يخرج مطلقا للرد على أي شخص ولم يطلق أي تصريحات غاضبة، كنت أتمنى أن يرد ناصر ماهر في الملعب فقط، ويبتعد عن التصريحات التي ستشكل ضغط كبير عليه، واتمنى ان يتحلى بالثبات الانفعالي داخل الملعب وأن يكون اللاعبين الكبار في الزمالك سند لزملائهم في الفريق".

وأشار إلى أن أحمد حمدي لاعب الزمالك موهبة كبيرة وسبق وقمت بتدريبه في منتخب 98، وهو من أحسن المواهب في جيله، متمنيا ظهوره بالمستوى الجيد واللعب في منتخب مصر، مؤكدا أن الصفقات التي أبرمها الزمالك جيدة ولكنها تحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم والتجانس، مبديا قلقه على الفريق الأبيض في ظل عدم وجود الثبات والانسجام الذي يتمتع به الأهلي.

وأتم: "أتمنى أن يؤدي لاعبي الزمالك بمنتهى القوة وأن يبذلوا كافة جهودهم في تلك المباراة من أجل إثبات ذاتهم أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والأهلي مميز في الضغط الجماعي والارتداد الدفاعي، وهي نفس مزايا الزمالك أيام باتريس كارتيرون".