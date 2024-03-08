حزب الريادة: الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة ازداد في عهد الرئيس السيسي

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة ازداد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة المستويات السياسية والخارجية، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومة والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي وأن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وواصل: "هذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا ينتج عنه عدة مشروعات كبرى تساهم في خفض البطالة ودخول العملة الأجنبية الصعبة وتعد بداية الطريق لا نفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة".