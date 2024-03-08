نيابًة عن الرئيس السيسي.. وزير الشباب والرياضة يسلم كأس مصر إلي النادي الأهلي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نيابًة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسليم كأس مصر إلي النادي الأهلي بعد فوزه علي الشقيق الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية للكأس التي أقيمت علي ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.



تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير والامتنان؛ لكافة أعضاء مجلسي إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكافة الجماهير واللاعبين والمحبين لكلا الناديين، علي الشكل التي ظهرت به المباراة في كافة الاتجاهات، مما يعكس عراقة وتطور منظومة الرياضة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال الدكتور أشرف صبحي: "كل العرفان والتقدير للمملكة العربية السعودية علي استضافة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية، وتقديم كافة الجهود والامكانيات لظهور المباراة بهذا الشكل الذي أبهر الجميع".



وكان الوزير قد التقي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك فور وصوله لحضور نهائي كأس مصر نيابًة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد علي الروح الرياضية التنافسية بين الجميع.



كما أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالأجواء الرياضية النافسية التي رآها منذ وصوله السعودية، ووجود كل الاحترام والتقدير من كلا الجانبين لبعضهما، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.



يذكر أن اللجنة المنظمة للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك، حرصت علي تكريم اسم الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق.



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