أول تعليق من مصطفى شوبير بعد التتويج بكأس مصر

أعرب مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي ‏بقلب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

مصطفى شوبير: الجماهير تظل كلمة السر ‏في الفوز

وأكد شوبير أن الفوز بلقب كأس مصر أفضل هدية للجماهير الداعمة للفريق في كل الأوقات، ‏ودائمًا يتواجدون وراء الأهلي في كل مكان، مشددًا على أن الجماهير تظل كلمة السر ‏في الفوز بالبطولات.‏

شوبير يكشف علاقته بمحمد الشناوي

وتطرق شوبير للحديث عن العلاقة بينه وبين كابتن الفريق محمد الشناوي، قائلًا إن الشناوي ‏بمثابة أخ أكبر لجميع اللاعبين ودائمًا ما يدعم زملاءه في الفريق، وأشاد بموقفه وحرصه مع ‏ياسر إبراهيم على التواجد في السعودية مع الفريق على الرغم من تنفيذه لبرنامج تأهيلي.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجل هدف التقدم ‏إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب ‏بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.‏