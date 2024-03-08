ناقدة فنية: رأفت الهجان وعبد الغفور البرعي من الأعمال الخالدة

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، إن هناك لمحة ذكية جدا من الشركة المتحدة أنها تغامر ويتجهوا لفكرة مسلسل الحشاشين وعن الحقبة الزمينة المجهولة للشعب.

وأضافت الناقدة الفنية دعاء حلمي، خلال حوارها ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم: “قرائتي فى تلك الحقبة الزمنية دي والطائفة المتشددة كانت الأم والمنبع لكل الحركات المتطرفة التي ظهرت بعد كدا”.

وتابعت الناقدة الفنية دعاء حلمي: “مسلسل الحشاشين مثير للجدل ومنتهى الذكاء من الشركة المتحدة.. وهناك أعمال خالدة مثل رأفت الهجان وعبد الغفور البرعي".