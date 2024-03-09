ناقدة فنية: الحشاشين وألف ليلة وليلة من أقوى الأعمال في رمضان

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، إن الناس لا تهتم بالعواطف والمشاعر تكون موجودة فى الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، بل يفضل الأسلوب العملي فى الدراما أكثر لأن طبيعة شهر رمضان سريعة.

أضافت الناقدة الفنية دعاء حلمي، خلال حوارها ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم: “دراما رمضان تهتم أكثر بالحدث وكيف يكون هناك تشويق كل حلقة وأخري مثل مسلسل تحت الوصاية”.

وتابعت الناقدة الفنية دعاء حلمي: “المتابعين الأن يبحثون عن أكثر النهايات التي تعطي بصمة للمشاهد بغض النظر إذا كانت مفتوحة أو غير التوقعات.. وهناك تنوع كبير فى دراما شهر رمضان هذا العام.. والحشاشين وألف ليلة وليلة سيكونان من أقوى الأعمال في رمضان”.