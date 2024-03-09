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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عادة كل سنة.. كاهن كنيسة يوزع فوانيس رمضان على المواطنين في الشارع

توزيع الفوانيس
توزيع الفوانيس

اعتاد الدمايطة في الشوارع، على مشهد متكرر في كل المناسبات الدينية وهو قيام الأنبا هشام بندلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بمشاركه المسلمين احتفالاتهم  وخاصة في شهر رمضان، فلقد اعتاد قبل قدوم الشهر الكريم ، بتزين الكنيسه بالفانوس الرمضاني وأيضا الخروج للشارع لتوزيع الفانوس على الماره من المواطنين.

 
أصبح الدمايطة ينتظرون  وجوده بينهم  في كل مناسباتهم السنويه والاجتماعيه ، واعتاد أيضا على تزيين الكنيسة بفوانيس رمضان والخروج  للشارع وتوزيع الفوانيس على الاطفال والكبار بالشارع.
كما اعتاد ان ينظم سنويا خلال شهر رمضان حفلا للسحور ويدعو الكثير من الدمايطة من مختلف الانتماءات السياسية للمشاركة في حفل السحور.
المسلمين والمسيحين اخوة ومتحابين
قال الاب بندلمون “ لصدى البلد”   انه اعتاد ان يشارك الدمايطة طقوسهم واحتفالاتهم ومع اقتراب شهر رمضان اشترى فانوس رمضان مصنوع من الخشب.
 مضيفا أن رمضان شهر الخيرات والترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيا ويمس مشاعر كل الناس.

وأشار إلى أنه اعتاد المحبة والاخاء بين الشعب المصري بجميع أطيافة واعتاد ان يقوم المسلمين بزيارته ايضا وتقديم التهنئة له وللمسيحيين أثناء الاحتفال بأعيادهم  فالشعب  المصري يقف يدا واحدا في مواجهة العنف والتطرف. 

 

 

وصول 5079 شاحنة غلال وقمح إلى ميناء دمياط

 

 

 


 

 

دمياط اقتراب شهر رمضان الروم الأرثوذكس العنف والتطرف الشهر الكريم المسلمين والمسيحيين المواطنين المناسبات الدينية

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