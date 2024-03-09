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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيه كيميا.. دينا فؤاد تعلق على تعاونها مع العوضي بمسلسل حق عرب|فيديو

هنأت الفنانة دينا فؤاد النادي الاهلى بالفوز ، قائلة :" مبروك انا اهلاوية ابا عن جد " .

وتابعت الفنانة دينا فؤاد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " كل يوم " مع الاعلامي خالد ابو بكر والمذاع على فضائية " اون تي في " ، أن مسلسل حق عرب يتم تصويره فى منطقة المغربلين والشخصية مركبة لبنت بتساعد والدها ، مردفة :" أحمد العوضى محبوب كثيرا من الناس، وله طريقة فى التعامل مع الناس تخلى الناس تحبه أكتر وهو اللى هيخلى المسلسل ينجح فى رمضان، وبشكر الشركة المتحدة وشركة سينرجى".

واكملت :  الكيميا اللي بيننا اتاكدت، وعاملين حاجة محترمة في منطقة المغربلين، وبقدم دور بنت اسمها حنان الغرباوي وهي بنت واقفة على ناصية شاي . 

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/sW5jnq8aF1T7H5yh/?mibextid=21zICX

النادي الأهلي الإعلامي خالد ابو بكر الشركة المتحدة برنامج كل يوم خالد أبو بكر شركة سينرجي دينا فؤاد رمضان

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