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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

صدى البلد

أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن النادي الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء لم تحتسب في مباراة الزمالك، التي أُقيمت في نهائي بطولة كأس مصر.

وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحكم كان هادئًا وواثق في نفسه، ولم يكن لديه توتر أو قلق".

وأضاف: "الحكم كان محظوظًا، لم يتعرض لاختبارات صعبة.. كنت أتمنى أن يكون الحكم مصريًا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك".

وتابع: "الأهلي له ركلة جزاء واضحة.. إمام عاشور تعرض للعرقلة، والخطأ الأكبر على غرفة خلع الملابس.. إمام عاشور قدمه سبقت لاعب الزمالك، لذا هناك ركلة جزاء.. الحكم أصر على استكمال اللعب، من الممكن أن تمر عليه، ولكن كان يجب أن يتدخل حكام تقنية الفيديو".

وأكمل: "حالة إصابة أحمد سيد زيزو كان يجب أن يشهر فيها الحكم البطاقة الصفراء فيها للاعب الأهلي، كريم نيدفيد".

وواصل: "هناك حالة أخرى الإخراج لم يوضحها بشكل جيد وهي عرقلة حسين الشحات، وكان من الممكن أن يتم احتسابها ركلة جزاء للأهلي".

واستطرد: "البطاقة الصفراء التي حصل عليها إمام عاشور صحيحة حتى إذا لم يتم احتساب الهدف.. هو سلوك غير رياضي".

وأتم رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: "راض عن أداء التحكيم في المباراة، هو حكم جيد، والمباراة لم تكن صعبة عليه، يُلام فقط في ركلة جزاء لم تحتسب وبعض البطاقات الصفراء".

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