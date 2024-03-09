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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمود علاء، مدافع الأبيض كان يجب أن يحصل على فرصته مع الأبيض في الفترة الماضية.


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود علاء كان يجب أن يحصل على الدعم والفرصة".


وأضاف: "التعاقد مع ياسر حمد كان مخاطرة كبيرة من إدارة الزمالك.. كيف تتعاقد مع لاعب قام النادي المصري بفسخ التعاقد معه؟".


وتابع: "محمود علاء كان يجب أن تتم معاملته من الناحية النفسية في الزمالك، وألا يشعر بأنه في موقف اختبار وكأنه يجب أن يظهر بشكل جيد في التدريبات كي يلعب مع الفريق".


وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "حمزة المثلوثي لاعب مجتهد، لكنه ليس مدافعًا، إذا كان سيلعب في هذا المركز فتكون الخطة تعدمت على 3 مدافعين".

الزمالك ميدو

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