العد العكسي والتأمل الأبرز.. طرق تحسين الاسترخاء وتهدئة العقل والجسم قبل النوم

قالت الكتورة هبة الفايد خبيرة العلاج بالطاقة، أنه يمكن ممارسة التنفس العميق أثناء النوم لتحسين الاسترخاء وتهدئة العقل والجسم.

وأوضحت الفايد،فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح لممارسة التنفس العميق قبل النوم والتى تتمثل فيما يلي:

ممارسة التنفس العميق أثناء النوم لتحسين الاسترخاء

قبل أن تنام، ابحث عن مكان هادئ ومريح في غرفة النوم حيث يمكنك الاسترخاء بشكل جيد.

اتصل بجسدك وقم بتوجيه انتباهك إلى التنفس. ابدأ بالتنفس العميق عن طريق أنفك وحاول الشعور بتدفق الهواء وتمدده في جسدك.

ركز على الإطالة والبطء في التنفس. حاول زيادة مدة التنفس الشهيق والزفير ببطء، مع الحفاظ على إيقاع طبيعي ومريح لجسمك.

قم بتصور الهواء الذي تستنشقه وهو يملأ رئتيك وينساب إلى أطراف جسدك، وعند تنفيس الهواء، تخيل أنك تحرر التوتر والقلق مع كل نفس.

حاول أن تركز على تنفسك وتوجه انتباهك فقط إلى الحركة الراجعة للهواء والشعور بالهدوء والاسترخاء.

قد يساعدك استخدام تقنية العد العكسي أثناء التنفس العميق، ابدأ بالعد من 10 إلى واحد مع كل نفس، حتى تصل إلى الصفر وتشعر بالاسترخاء العميق.

استمر في ممارسة التنفس العميق لفترة من الوقت، مثل 10-15 دقيقة قبل النوم. هذا سيساعد في تهدئة الجسم والعقل وتخفيف التوتر والقلق.

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة إضافية للاسترخاء، يمكنك محاولة ممارسة التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أثناء التنفس العميق.

من المهم أن تتيح لنفسك الوقت والمجال لممارسة هذه التقنية قبل النوم، قد تحتاج إلى بعض التدريب والصبر للاستفادة الكاملة من فوائد التنفس العميق أثناء النوم، لذا لا تتردد في تجربتها ورؤية ما يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.