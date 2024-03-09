العثور على مجرة غامضة ميتة.. لماذا أثارت حيرة كل العلماء| شاهد

في خبر علمي مثير، اكتشف فريق دولي من الفلكيين مجرة تم اكتشافها في عمر يبلغ 700 مليون سنة فقط من عمر الكون، وكانت هذه المجرة ميتة بالفعل في تلك الفترة الزمنية.

اكتشاف مجرة ميتة

تثير هذه الاكتشافات تساؤلات عديدة حول ما حدث لهذه المجرة وسبب انقطاع عملية تكوين النجوم فيها.

أوضح توبياس لوزر من معهد كافلي لعلم الكون في جامعة كامبريدج: "كانت أول مئات الملايين من سنوات من تاريخ الكون فترة نشطة جدًا، حيث انهارت الكثير من السحب الغازية لتشكيل نجوم جديدة.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تحتاج المجرات إلى إمداد غني من الغاز لتكوين نجوم جديدة، وكان الكون في فترته الأولى كمطعم يقدم كل ما تشتهيه النفس".

عندما تم رصد مجرة تدعى JADES-GS-z7-01-QU في مراقبة باستخدام مرصد جيمس ويب الفضائي JWST، لم تظهر أدلة كبيرة على وجود عملية تكوين للنجوم.

وتشير التحاليل إلى أن المجرة توجد في حالة "مهجنة"، حيث يبدو أن عملية تكوين النجوم بدأت ثم انقطعت بسرعة.

توقف تكوين النجوم

تحديد الأسباب التي أدت إلى انقطاع عملية تكوين النجوم في هذه المجرة الصغيرة تعتبر خطوة مهمة في علم الكون. فما الذي جعلها تتوقف عن إنتاج النجوم؟ وهل كانت العوامل التي تؤثر على تكوين النجوم هي نفسها في تلك الفترة كما هي الآن؟

توضح البيانات الواردة من JWST أن هذه المجرة الصغيرة عاشت فترة مكثفة جدًا من تكوين النجوم بعد بدء تشكلها، تستمر لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 مليون سنة. ثم فجأة توقفت عملية التكوين.

من المحتمل أن نفاد الغاز المتاح كان وراء توقف عملية تكوين النجوم في المجرة. قد يكون الثقب الأسود الضخم في قلبها قد ابتلع جزءًا كبيرًا من المادة النجمية المتاحة.

كما يمكن أن تكون الرياح والاندفاعات السريعة للثقب الأسود قد دفعت جزءًا كبيرًا من مواد تكوين النجوم خارج المجرة.

من الممكن أيضًا أن تكون سرعة التكوين المكثفة للنجوم في المجرة هي التي استنفدت الموارد المتاحة. وفقًا لتوبياس لوزر: "يبدو أن كل شيء يحدث بشكل أسرع وأكثر تطرفًا في الكون، وقد يشمل ذلك انتقال المجرات من مرحلة تكوين النجوم إلى حالة سكون أو انقطاع".

ما حدث لهذه المجرة الصغيرة في قديم الزمان لم يتضح بعد من البيانات الحالية المتوفرة من JWST، ومازال الفلكيون يبحثون في هذه البيانات.

يعلق البروفيسور روبرتو مايولينو، أحد مؤلفي الدراسة: "لم نتأكد حتى الآن مما إذا كان أيًا من هذه السيناريوهات يمكن أن يفسر ما رأيناه الآن بواسطة ويب. ربما تحتاج النماذج المعتمدة على الكون الحديث إلى إعادة النظر في ضوء ما نستطيع رؤيته".