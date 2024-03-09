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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. عقيلة صالح يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال رمضان

صدى البلد

أشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى احتمالية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر رمضان المبارك، في ظل معارضة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة لغاية إجراء انتخابات.

وأوضح صالح، في حوار مع قناة "ليبيا المستقبل"، مساء الجمعة، أن "الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها".

وأكد أن "أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين".

وتابع عقيلة صالح: "الدبيبة أصبح طرفا في الخصومة السياسية ولا يمكن أن تشرف حكومته على الانتخابات.. وإذا أراد الترشح إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة، يجب أن يترك منصبه".

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البرلمان الليبي رمضان ليبيا الانتخابات

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ليبيا.. عقيلة صالح يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال رمضان


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