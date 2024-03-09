محافظ الغربية يوجه تحية إعزاز وتقدير للشهداء وأسرهم في يوم الشهيد

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في "يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ابن محافظة الغربية، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد رحمي على اعتزاز كافة فئات الشعب المصري بالجيش المصري، والذي حمل على عاتقه توفير الأمن والأمان للشعب المصري، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها شكرة لأسر الشهداء " قائلا شكرا على الهدية التي قدمتوها لمصر، شكرا على ما قدمتوه من ثمن للحرية والأمان، كما وجه التحية لكل مصاب قدم جزءًا من جسده فداءً للوطن.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إطلاق أسماء عدد ١٣ شهيدًا من الشرطة و١٧ من القوات المسلحة بداية من ٢٠١٩ حتى تاريخه على عدد من المؤسسات الحكومية من مدارس ،شوارع ،مراكز شباب بمحافظة الغربية.



واكد المحافظ أن إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطني علي المؤسسات العامة والشوارع والمدارس يأتي تخليداً لذكرى الشهداء نظير ما قدموه فداءاً لوطنهم وحفظ أمن وإستقرار الشعب المصري.

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