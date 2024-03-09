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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعا برؤساء أقسام الكلى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع روؤساء اقسام الكلى بالدقهليه بحضور مسؤولين جميع الوحدات والدكتور احمد البيلي مدير اداره الكلى بالدقهليه والدكتور اسامه ابراهيم الشحات استشاري امراض الكلى وعضو الجمعيه العالميه لامراض الكلى. 


تضمن الاجتماع مراجعه تقارير المرور الجماعية الأخيرة وما تم بها حيال تلاف السلبيات وكذلك وضع خطه تدريبيه لجميع الفئات من اطباء وتمريض حيث ستنظم كل وحده كلى يوم علمي كل شهر يتم دعوه الوحدات المجاوره لها بالحضور والمشاركه في فعالياته . 


كما تضمن الاجتماع تفعيل مسؤول تدريب بجميع الوحدات حيث ستبدا في المرحله القادمه حمله مكثفه بالتعاون مع مسؤولين التدريب تهدف الى التثقيف الصحي السليم للمرضى وتصحيح الكثير من المفاهيم العلميه الخاطئه التي قد تكون لدى المريض والتي تنعكس بالسلب على صحته.


كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصه بتوفير المستلزمات ومتابعه ارصدتها خاصه قبل شهر رمضان المبارك كما تم التشديد على متابعه كافه اعمال الصيانه الماكينات ومحطات المعالجه.

كما قدم الدكتور شريف مكين الشكر لكافة المسئولين عن وحدات الكلي بالدقهلية علي المستوي المتميز لوحدات الكلي بالدقهلية وحرصهم الدائم علي تطوير مستوي  الخدمة بجميع وحدات الكلي بشكل دائم.
 

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