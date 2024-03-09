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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس المتهم بقت.ل زوجته أمام أبنائهما في الشارع بالبحيرة 4 أيام

حبس المتهم بقتل زوجتة
حبس المتهم بقتل زوجتة بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم، حبس المتهم بقتل زوجته فى  الشارع أمام أبنائهما  لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية بسبب خلافات زوجية بينهما، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية.

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وقام فريق من جهات التحقيق باصطحاب المتهم إلى عزبة عبود التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى شهدت إرتكاب الواقعة،  من أجل اجراء المعاينة التصويرية لارتكاب الجريمة.

كان مركز الدلنجات قد شهد جريمة قتل بشعة، حيث أنهي عامل حياة زوجته بتسديد عدة طعنات نافذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، أمام الأهالي وأبنائها في الشارع، بسبب خلافات زوجية بينهما ورفضها العودة لمنزل الزوجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدنى، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقل المقدم على شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات،  والمقدم  عيد سليمان، نائب مأمور المركز، وعثر على جثة د.م، 40 عامًا، مصابة بعدة طعنات وجروح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.


 

وبالانتقال والفحص تبين أن  وراء ارتكاب الواقعة ي.خ، زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من من دولة ليبيا، وعقب رجوعه انتظر  المجنى عليها، أمام  مسكنها، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها  إلى المدرسة، وقام بالتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة فى الحال.


 

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الواقعة.

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